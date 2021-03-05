رونالدو قلق على مستقبل ابنه.. نورماغوميدوف يكشف هواجس نجم يوفنتوس

2021/03/05 | 20:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأوضح نورماغوميدوف خلال مقابلة مع قناة "كراسافا" الروسية على يوتيوب، أنه تحدث مع رونالدو عندما تقابلا، حول أسباب التحفيز المعنوي.

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