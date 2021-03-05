طهران: أمريكا رفعت حظرها عن الأصوال المالية الايرانية المجمدة في العراق

2021/03/05 | 20:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد حميد حسيني عضو الغرفة التجارية

المشتركة بين إيران والعراق في تغريدة

على تويتر، الدمعة، بأن مصادر عراقية

أبلغته برفع أمريكا حظرها عن الأصوال

المالية الايرانية المجمدة في العراق.

وقال حميد حسيني عض

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