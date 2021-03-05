فوز كاسح لأربيل.. ونفط البصرة يحبط الحدود بهدف قاتل

2021/03/05 | 20:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق أربيل فوزا كاسحا على ضيفه

فريق القاسم 5-1، مساء اليوم الجمعة، في

ملعب دهوك، لحساب الجولة 22 من الدوري

العراقي الممتاز.

أربيل حقق بداية نارية وسجل هدفا سريعا

في الدقيقة 2 عبر اللاعب ئاكام هاش

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