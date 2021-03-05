صالح بعد استقبال البابا: أرضنا وشعبنا يستحقون السلام

2021/03/05 | 20:41 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الجمعة، أن أرض العراق وشعبه يستحقون السلام.وقال صالح في تغريدة عبر تويتر، إنه “استقبلنا قداسة البابا في بغداد.ان تواجدكم في ارض الرافدين بعد عواصف العنف التي اجتاحت بلدنا، سيبقى راسخا في وجدان العراقيين بكل اطيافهم المضّحين لحماية تعايشهم رغم المصاعب والمحن”.وأضاف “اننا نلملم جراحنا وها […]

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