الاستخبارات العسكرية تعلن ضبط كدس عتاد غربي نينوى

2021/03/05 | 20:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، من ضبط كدسا للعتاد غربي نينوى.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “بغية تفويت الفرصة على ما تبقى من فلول داعش الارهابي لاستغلال مخلفاتهم العسكرية، وبالتتسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وقوة …

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