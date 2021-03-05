15 منظمة تطالب ادارة بايدن بالدعوة لافراج عن السجناء بالبحرين

2021/03/05 | 20:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان الإدارة الأميركية الجديدة بأن تعالج في إطار سياستها الجديدة التراجع المأساوي لحقوق الإنسان في البحرين داعية...

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