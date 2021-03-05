ضم قنابر هاون وصاروخ.. ضبط كدس عتاد غربي نينوى

2021/03/05 | 20:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الجمعة، من ضبط كدسا للعتاد غربي نينوى.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إنه "بغية تفويت الفرصة على ما تبقى من فلول داعش الارهابي لاستغلال مخلفاتهم العسكرية، وبالتتسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وقوة من فصيل استطلاع لواء المشاة ٤٣ من ضبط كدس عتاد".

وأشارت إلى أن "الكدس ضم ٤٨ اطلاقة رشاشة عيار ١٢،٥ ملم، و١٣ قنبرة هاون عيار ١٢٠ و٦٠ ملم، ٢ صاروخ ناقلة BmB1، بالاضافة الى عبوة ناسفة قمعية الشكل، ومسطرة تفجير، في قرية حصنان التابعة الى ناحية تل عبطة غربي نينوى"، مبينةً أن "مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير المواد موقعياً".

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