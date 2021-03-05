اختفاء فرصة تساقط الامطار.. طقس العراق خلال اليومين المقبلين

2021/03/05 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

تشير التوقعات الجوية، الجمعة، الى أن طقس العراق سيكون صحواً مستقراً، مع اختفاء فرص هطول الامطار في عموم البلاد، ورياح متغيرة الاتجاهات.

وقال الراصد الجوي نائل العلي في منشور له على الفيسبوك، أن "الأجواء مستقرة دافئة نهارا وباردة ليلا ولاتوجد امطار خلال يوم غد السبت والأحد في عموم البلاد"، مشيرا الى أن "درجات الحرارة العظمى خلال نهار غد السبت" كما يلي:

المنطقة الشمالية...



15 إلى 20 المنطقة الوسطى..



21 إلى 23 الفرات الأوسط...



23 إلى 24 المنطقة الجنوبية...



24 إلى 25 المنطقة الغربية...



18 إلى 19

وأشار الى أن "الأجواء باردة ليلا ودرجات الحرارة المتوقعة الصغرى خلال فجر غد السبت" هي: المنطقة الشمالية...



صفر إلى 6 المنطقة الوسطى..



7 إلى 9 الفرات الأوسط...



10 إلى 11 المنطقة الجنوبية...



11 إلى 12 المنطقة الغربية...



4 إلى 6

ولفت العلي الى أن "الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في المنطقتين الوسطى والشمالية والغربية تتراوح سرعتها ما بين 5 إلى 15 كم بالساعة، واحيانا تكون متقلبة الاتجاه في المناطق الشمالية"، مبينا أنها "تكون في المناطق الجنوبية والفرات الأوسط، وشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا تتراوح سرعتها نهارا ما بين 20 إلى 30 كم بالساعة".

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