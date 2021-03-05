2021/03/05 | 20:50 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قال رئيس الجمهورية برهم صالح للبابا، تواجدكم في أرض الرافدين بعد عواصف العنف التي اجتاحت بلدنا سيبقى راسخاً في وجدان العراقيين بكل أطيافهم.‏واضاف في تغريدة له على تويتر:" استقبلنا قداسة البابا في بغداد.ان تواجدكم في ارض الرافدين بعد عواصف العنف التي اجتاحت بلدنا، سيبقى راسخا في وجدان العراقيين بكل اطيافهم المضّحين لحماية تعايشهم رغم المصاعب والمحن...اننا نلملم جراحنا وها انتم يا قداسة البابا تضمدونها معنا، فهذه الأرض وشعبها يستحق السلام"./انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس صالح للبابا: تواجدكم في أرض الرافدين بعد عواصف العنف التي اجتاحت بلدنا سيبقى راسخاً في وجدان العراقيين بكل أطيافهم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس صالح للبابا: تواجدكم في أرض الرافدين بعد عواصف العنف التي اجتاحت بلدنا سيبقى راسخاً في وجدان العراقيين بكل أطيافهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).