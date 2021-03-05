التجارة تدعو إلى تعويض المتضررين من الحظر

2021/03/05 | 20:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع- امنة السلامي دعت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، الحكومة إلى إصدار قرار لتعويض المواطنين المتضررين من جراء فرض حظر التجوال.وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "وزارة التجارة تؤيد كل ما قد يقدم الدعم للمواطن في الظروف الاقتصادية الصعبة او المتعلقة بجائحة كورونا"، لافتا الى أن "وزارة التجارة مع أي قرار تشريعي أو حكومي بشأن دفع مبالغ تعويضات في أيام فرض الحظر الصحي، لكونها تتطلب دعما ماديا للمواطنين يعينه لتجاوز أيام الحظر أو إيجاد دعم لعائلته".ولفت إلى أن "وزارة التجارة هي جهة قطاعية حكومية تنفذ توجيهات الحكومة وتوجيهات وتطبق تشريعات مجلس النواب وهي مع متطلبات الشعب العراقي وتوفير حاجته الأساسية خاصة في الظروف الصعبة".ولفت الى أنه "يتأمل صدور قرار حكومي يتيح للمواطن الحصول على الأموال وخاصة أيام الحظر".

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