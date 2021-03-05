لاهور شيخ جنكي: نأمل ان تكون زيارة البابا مبعثا للاستقرار ووحدة الصف والتعايش

وقال لاهور شيخ جنكي في بيان، ان زيارة البابا في الأوضاع الحساسة الراهنة تمثل تحدياً كبيراً، في الوقت ذاته لها معنى وأهمية تاريخية لدعم العراق وإقليم كوردستان على الصعيد الدولي ويُعتبر عاملاً مهماً لإيصال رسالة السلام، وتقارب بين جميع الأديان السماوية.
واضاف: اننا نأمل ان تكون زيارة ودعوات وصلوات المرجع الأعلى للكنيسة الكاثوليكية في العالم، مبعثاً للإستقرار بشكل أكبر وتقوية وحدة الصف الإجتماعي والتعايش الديني وتقبل الآخر بين القوميات والمكونات المختلفة في البلاد.
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