لاهور شيخ جنكي: نأمل ان تكون زيارة البابا مبعثا للاستقرار ووحدة الصف والتعايش

2021/03/05 | 20:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكورددستاني يوم الجمعة، في العاصمة الاتحادية بغداد، مع السادة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإتحادي ورئيس مجلس النواب وعدد من قادة الأطراف السياسية، قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.

وقال لاهور شيخ جنكي في بيان، ان زيارة البابا في الأوضاع الحساسة الراهنة تمثل تحدياً كبيراً، في الوقت ذاته لها معنى وأهمية تاريخية لدعم العراق وإقليم كوردستان على الصعيد الدولي ويُعتبر عاملاً مهماً لإيصال رسالة السلام، وتقارب بين جميع الأديان السماوية.

واضاف: اننا نأمل ان تكون زيارة ودعوات وصلوات المرجع الأعلى للكنيسة الكاثوليكية في العالم، مبعثاً للإستقرار بشكل أكبر وتقوية وحدة الصف الإجتماعي والتعايش الديني وتقبل الآخر بين القوميات والمكونات المختلفة في البلاد.

PUKmedia

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