الأسهم الأوروبية تهبط عند الإغلاق لكنها تحقق مكاسب أسبوعية

2021/03/05 | 20:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: خيّم الهبوط على مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، لكنها سجلت مكاسب أسبوعية.

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