الصحة العالمية تعلن موعد انتهاء جائحة كورونا

2021/03/05 | 20:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت منظمة الصحة العالمية، الجمعة،

ان جائحة كورونا ستنتهي في وقت مبكر من

عام 2022، مشيرة إلى ان هذا لا يعني أن

الفيروس سيختفي.

وقال رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة

الدولية في أوروبا، هانز كلوغ، خلال

لق

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