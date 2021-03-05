البابا فرنسيس في العراق: رسالة تضامن ودعوة لوقف العنف والتطرف

2021/03/05 | 21:07 - المصدر: فرانس 24

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البابا يحمل في زيارة الحج كما يفضل ان يسميها رسالة تضامن إلى إحدى أكثر المجموعات المسيحية تجذرا في التاريخ في المنطقة، والتي عانت لعقود ظلما واضطهادات، كما يسعى الى تعزيز تواصله مع المسلمين.



لتصمت الأسلحة، كان اول نداء وجهه البابا، داعيا إلى وقف "العنف والتطرف والتحزّبات وعدم التسامح" وإلى ضمان "مشاركة جميع الفئات السياسية والاجتماعية والدينية" في الحياة العامة.

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