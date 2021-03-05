البابا يزور (أور) غداً.. ما سبب الأهمية؟

2021/03/05 | 21:11 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ يرتقب أن تكون زيارة بابا الكنيسة الكاثوليكية، البابا فرانسيس، يوم غد السبت، إلى محافظة ذي قار، وتحديدا مدينة أور الأثرية التاريخية، واحدة من أبرز محطات برنامج الزيارة، نظرا إلى رمزية المكان.وسيقوم البابا فرانسيس بزيارة مدينة أور الأثرية، في اليوم الثاني من زيارته التاريخية إلى العراق.وستسبق زيارته لأور زيارة محافظة النجف ولقائه بالمرجعية […]

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