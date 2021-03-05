2021/03/05 | 21:11 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تتجه الأنظار يوم غد السبت، إلى محافظة ذي قار جنوب شرقي العراق، وتحديدا نحو مدينة أور الأثرية التاريخية، التي تعد واحدة من أبرز محطات برنامج زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق.وسيقوم البابا فرنسيس بزيارة مدينة أور الأثرية، ضمن فعاليات اليوم الثاني من زيارته التاريخية إلى العراق.ويتجه البابا إلى إقامة صلاة الأديان “من أجل أبناء وبنات إبراهيم”، وبمشاركة أتباع مختلف الديانات والطوائف العراقية، تأكيدا على قيم السلام والتعايش والتسامح والأخوة الإنسانية، لا سيما أن تلك الصلاة، وما ستحمله من معان ورسالات، تتم في مهد الديانة الإبراهيمية.وتعد أور، بحسب مختلف الديانات السماوية، مسقط رأس النبي إبراهيم، وهو بمثابة الأب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأنظار تتجه صوب مدينة أور التاريخية..



تفاصيل “الصلاة الإبراهيمية” التي سيؤديها البابا عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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