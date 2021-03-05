2021/03/05 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد إمام بإطلالة مختلفة القاهرة – الزمان صدم الممثل المصري محمد إمام المتابعين بإطلالته على بوستر مسلسل النمر والذي من المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.وظهر إمام في البوستر وهو مغطى الوجه بلثام أسود، كاشفاً بعض التفاصيل عن ملامح الشخصية الجديدة، التي يجسدها في المسلسل، والذي تدور أحداثه حول تجارة وصناعة الذهب في الصاغة.و […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد إمام بإطلالة مختلفة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد إمام بإطلالة مختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).