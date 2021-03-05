2021/03/05 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عجرم تغنّي مقدمة مسلسل رمضاني بيروت – الزمان طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، أحدث أعمالها (ما تحكم عحدا) وهو مقدمة مسلسل (راحوا) المنتظر عرضه في رمضان المقبل و نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع (انستجرام)، صورة لبوستر الاغنية التي يخرجها نديم مهنا، لتعلن عن وصولها عبر منصات الموسيقي.(ما تحكم عحدا) من كلمات منير بو عساف، ألحان […]

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