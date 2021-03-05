2021/03/05 | 21:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معمار في حارة القبة وسوف يعاني القصاص اليومي بيروت – الزمان كشف المطرب السوري جورج وسوف معاناته مع القصاص اليومي، كما وصفه، وهو يمارس التمارين الرياضية كل يوم صباحاً.ونشر وسوف عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو ظهر فيه وهو يمارس الرياضة على آلة مخصصة لذلك، وفي الخلفية أغنيته ملكة جمال الروح.وعلّق […]

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