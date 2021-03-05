النجف يعبر حاجز السماوة بهدف نظيف

2021/03/05 | 21:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..خطف فريق النجف فوزاً مثيراً على ضيفه السماوة بهدف نظيف في دوري الكرة الممتاز اليوم الجمعة.

واقيم اللقاء بين الفريقين على ملعب النجف الاولمبي لحساب الاسبوع الثاني والعشرين من المسابقة.

وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع اللاعب ستيفن بافور في الدقيقة الخامسة والتسعين من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز وصل النجف الى النقطة 40 في المركز الرابع، بينما توقف رصيد السماوة عند النقطة 18 في المركز العشرين.



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