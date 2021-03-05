الدولار الأمريكي يرتفع لأعلى مستوى بـ3 أشهر بعد بيانات الوظائف

2021/03/05 | 21:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصل الدولار الأمريكي مكاسبه عالمياً خلال تداولات اليوم الجمعة، ليسجل أعلى مستوى في 3 أشهر بعد تقرير الوظائف.

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