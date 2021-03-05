الخزعلي يرحب بالزيارة التاريخية للبابا فرنسيس الى العراق

2021/03/05 | 21:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ رحب الامين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، في تغريدة له على تويتر، بالزيارة التاريخية للبابا فرنسيس الى العراق./انتهى7

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