النجف يسقط السماوة بجزاء مثيرة في وقت قاتل

2021/03/05 | 21:20 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا /خطف فريق النجف فوزا قاتلا من ضيفه السماوة بهدف دون رد من ركلة جزاء شهدت اعتراضا كبيرا من لاعبي السماوة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب النجف الدولي لحساب الجولة ٢٢ من الدوري.السماوة لعب بروح عالية وحافظ على توازنه طيلة شوطي المباراة وحتى نهاية الوقت الأصلي وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع احتسب الحكم قيد كريم ركلة جزاء احتج عليها لاعبو السماوة سجل منها المحترف الغاني ستيفان بافور الهدف القاتل ليحصد النجف ثلاث نقاط مهمة.ورفع النجف رصيده إلى النقطة ٤٠ في المركز الرابع بينما تجمد رصيد السماوة عند النقطة ١٨ في المركز الأخير./انتهى

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