2021/03/05 | 21:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وزعت دائرة صحة الكرخ في بغداد، الجمعة، الإصابات الجديدة المسجلة في مناطقها بفيروس كورونا المستجد.

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وذكرت الدائرة في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (5 آذار 2021)، أن "الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم، عدد الاصابات 796 موزعة كالآتي :

ابو دشير ------------------19

ابو غريب -----------------30

الاسكان -------------------15

الاعلام--------------------21

البياع---------------------14

التاجي--------------------24

التراث--------------------3

الحرية--------------------45

الخطيب-------------------8

الدورة -------------------27

الدولعي------------------11

الرحمانية-----------------12

السيدية------------------22

الشالجية ------------------12

الشعلة-------------------57

الصالحية------------------ 5

الطارمية------------------24

الطوبجي ------------------2

العامرية ------------------24

العطيفية ------------------15

العلاوي-------------------7

الغزالية-------------------44

القادسية------------------12

الكاظمية-----------------55

اللطيفية ------------------6

المحمودية----------------44

المعالف------------------6

المنصور----------------- 24

الوشاش-----------------8

اليرموك -----------------17

اليوسفية -----------------8

جكوك------------------12

حي الجامعة-------------18

حي الجهاد--------------33

حي الخضراء -------------12

حي العامل--------------27

حي العدل--------------- 20

حي الفرات---------------6

سبع البور ---------------21

شارع حيفا---------------5

كرادة مريم---------------8

مج.مطار بغداد ------------1

ناحية الرشيد-------------5

سكنة جانب الرصافة -------7

الشفاء:

650

الوفيات:

3".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عناوين الإصابات الجديدة بالفيروس الوبائي في جانب الكرخ ببغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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