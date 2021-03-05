بالصور .. وضع اللافتات الأخيرة في مدخل المدينة استعدادا لاستقبال المرجع السيستاني البابا فرانسيس

2021/03/05 | 21:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ باشرت الكوادر الاعلامية العاملة في الاعلام والاتصال الحكومي بمحافظة النجف بوضع اللافتات الاخيرة في مدخل شارع الرسول حيث مكتب المرجع الاعلى السيد علي السيستاني استعدادا لاستقبال البابا فرانسيس ./انتهى

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