بالصور.. هدايا “فخمة” إلى البابا خلال زيارته إلى العراق

2021/03/05 | 21:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنشر “تقدم” صوراً لهدايا ثمينة قدمت إلى قداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، خلال زيارته اليوم الجمعة إلى بغداد.وكان رئيس الجمهورية، برهم صالح، اهدى اليوم، البابا فرنسيس، جداريتين من تصميم النحات العراقي الرائد، محمد غني حكمت.

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