انجاز ترميمات مكتبة كركوك المركزية

2021/03/05 | 21:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمبادرة من جمعية الامل العراقية، قامت هذه الجمعية بترميمات مكتبة كركوك المركزية .

هذا وشهدت اروقة مكتبة كركوك المركزية العامة حملة تنظيفات واسعة من قبل مديرية بلدية كركوك و بالتنسيق مع قسم الحدائق في المديرية و ادارة و منتسبي ومنتسبات المكتبة حملة تنظيفات واسعة بهدف اظهار الوجه الحضاري المشرق لهذا الصرح الثقافي في مدينة كركوك ..

وفي هذا السياق ثمنت مديرة المكتبة ناسكة سلام الجهود التي قدمتها جمعية الامل العراقية في دعمها لهذا الصرح الثقافي الذي وجد لخدمة مثقفي و قراء مدينة كركوك بمختلف قومياتهم واطيافهم ..

هذا وذكر مصدر من جمعية الامل العراقية انه وضمن المبادرات المجتمعية في مشروع "بناء سبل عيش مستدامة للشباب والنساء في العراق" بادرت جمعية الامل العراقية من خلال مجموعة من متطوعي المشروع بترميم المكتبة المركزية العامة في كركوك لاهمية هذا الصرح الثقافي الكبير في المدينة والذي عانى من اهمال كبير، وان الجمعية عملت جاهدة لترميم اكبر حزء ممكن من هذا الصرح، موضحا ان مكتبة كركوك المركزية يعتبر الموقع العاشر الذي يستهدفه حملة ترميمات البرنامج .

PUKmedia رزكار شواني/ كركوك

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