أوروبا والولايات المتحدة تتفقان على تعليق التعريفات المتعلقة بنزاع

2021/03/05 | 21:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على تعليق الرسوم الجمركية على مليارات الدولارات من منتجات متبادلة، مما يخفف نزاعاً استمر 17 عامًا بشأن المساعدة غير

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