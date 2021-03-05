العنكوشي يطالب بطاقم تحكيم اجنبي لمباراة الديوانية والشرطة

2021/03/05 | 21:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغدادطالب رئيس تادي الديوانية حسين العنكوشي، بطاقم تحكيم اجنبي لمباراة الديوانية والشرطة في دوري الكرة الممتاز.

وقال العنكوشي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الديوانية والشرطة اخوة، لكن نطالب الهيئة التطبيعية بطاقم تحكيم اجنبي لمباراة الديوانية والشرطة”.

واضاف ان “هذا الطلب يأتي لأننا متأكدون من الظلم التحكيمي وتكرار احداث مباراة زاخو المؤسفة وصوت المحافظات سيبقى قوياً”.

يذكر ان حرب التصريحات اشتعلت بين العنكوشي وجمهور الشرطة منذ مباراة الفريقين في المرحلة الاولى من ممتاز الكرة.



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