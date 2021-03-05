2021/03/05 | 21:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 16 دقیقة

4989 مشاهدة

أعلنت كل من جبهة الانقاذ والتنمية وحزب تقدم، الجمعة، موقفهما من عدم تضمن برنامج البابا فرنسيس زيارة المراجع الدينية السنية في العراق.

وقال زعيم جبهة الانقاذ، أسامة النجيفي، في "تويتر" اليوم، (5 آذار 2021)، انه "بقلوب محبة نرحب بزيارة الحبر الأعظم قداسة البابا فرنسيس الأول للعراق، ونعد زيارته رسالة للسلام بين العراقيين والعالم ، ونستغرب خلو برنامجه من زيارة المرجعية السنية للمجمع الفقهي في جامع الامام أبي حنيفة النعمان".

إلى ذلك كتب رئيس المجلس التنفيذي المركزي لحزب "تقدم"، النائب محمد الكربولي، على "تويتر أيضا" اليوم الجمعة، ان "المرجعية الدينية السنية في العراق لا تقل عن الازهر الشريف بمصر، نتفهم الظروف المعقدة التي تعرقل لقاء سماحة البابا بمرجعيتنا الكبيرة بقلوبنا رغم محاولات اقصاء وتهميش دور المكون السني الكبير..



ونرحب بقدوم سماحته الى العراق".

ووصل البابا فرنسيس إلى العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، في زيارة هي الأولى من نوعها لبابا الفاتيكان إلى البلاد.

وتهدف الزيارة، التي تستمر أربعة أيام، إلى طمأنة المجتمع المسيحي في العراق، وتعزيز الحوار بين الأديان.

ويشمل جدول أعمال الزيارة لقاء البابا بالمرجع الديني علي السيستاني في مدينة النجف، قبل توجهه إلى مدينة أور الأثرية في الناصرية مكان ولادة أبي الأنبياء إبراهيم الخليل عليه السلام، وكذلك زيارة عدد من الكنائس بمحافظة نينوى بالإضافة إلى أربيل.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السنة يعلنون موقفهم من عدم زيارة البابا لمرجعيتهم الدينية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السنة يعلنون موقفهم من عدم زيارة البابا لمرجعيتهم الدينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).