النفط يسجل اعلى مستوى في 14 شهرا

2021/03/05 | 21:56 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، ما يزيد عن 3 بالمئة، لتبلغ أعلى مستوى في قرابة 14 شهرا، بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على عدم زيادة الإمدادات في شهر نيسان، إذ يترقبون تعافيا أكبر للطلب في ظل جائحة كورونا.

خام برنت 1.75 دولارا، أو ما يعادل 3.7 بالمئة إلى 69.21 دولار للبرميل كما وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.49 دولارا، أو ما يعادل 2.3 بالمئة، إلى 65.32 دولار، إذ يظل الخامان على مسار تحقيق مكاسب أسبوعية.

وارتفع الخامان القياسيان أكثر من 4 بالمئة، الخميس، بعد أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء المجموعة المعروفة باسم "أوبك+"، تخفيضات إنتاج النفط في شهر نيسان، ومنحوا استثناءات محدودة لروسيا وكازاخستان.

ورفع بنك جولدمان ساكس (NYSE:GS) توقعه لسعر برنت خمسة دولارات إلى 75 دولارا للبرميل في الربع الثاني و80 دولارا للبرميل في الربع الثالث من العام الحالي، بينما زاد يو.بي.إس توقعه لبرنت إلى 75 دولارا للبرميل ولخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 72 دولارا للبرميل في النصف الثاني من 2021.

ا.ح

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