2021/03/05 | 22:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أكد قائممقام نينوى زهير الأعرجي، أن زيارة البابا للمحافظة تعتبر رسالة مهمة لكل العالم بسبب ماتعرضت له المحافظة على يد عصابات داعش لأكثر من 3 سنوات واستخدام جميع انواع الاسلحة في تدمير المدينة”.وقال الأعرجي في تصريح لـ”النور نيوز” إن المجتمع الدولي والمحلي العراقي اتفق على أن محافظة نينوى هي مدينة منكوبة، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائممقام نينوى: نأمل أن تفتح زيارة البابا للمحافظة ابواب الدعم الدولي للمدينة المنكوبة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائممقام نينوى: نأمل أن تفتح زيارة البابا للمحافظة ابواب الدعم الدولي للمدينة المنكوبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).