2021/03/05 | 22:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الجمعة، القبض على شخصين بحوزتهما آلآت جارحة و مواد مخدرة.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “دوريات نجدة الاعظمية تمكنت من القبض على شخصين بحوزتهما (مواد مخدرة نوع كرستال وآلآت جارحة)”.وأوضحت، ان “عملية القاء القبض جاءت خلال تجوال دورية النجدة ضمن الخط …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نجدة بغداد تعلن القبض على شخصين بحوزتهما آلآت جارحة و مواد مخدرة) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نجدة بغداد تعلن القبض على شخصين بحوزتهما آلآت جارحة و مواد مخدرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).