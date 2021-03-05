إيران تدين بيان اجتماع الجامعة العربية

2021/03/05 | 22:08 - المصدر: بغداد اليوم

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دانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، بيان اجتماع الجامعة العربية، معتبرة أن ما جاء فيه بشأن إيران "مزاعم واتهامات لا أساس لها من الصحة".

وقالت الخارجية إن "بيان الجامعة العربية استفزازي ولن يؤدي إلا إلى مواصلة النهج الحالي المدمر في المنطقة"، مؤكدة أن "سياسة طهران قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ونأمل من الجامعة العربية انتهاج الحوار والتعاون الإقليمي بدلا من إصدار البيانات الخاوية والاستفزازية".

وأضاف بيان الخارجية أن "بعض الدول العربية تعمل على صناعة عدو وهمي في أذهان العامة...



وعلى الجامعة العربية معالجة المشكلات الأساسية المتمثلة بجعل موطئ قدم لإسرائيل في المنطقة، وحرب اليمن، ووقف دعم الإرهاب".

ولفت إلى أن "بعض الدول العربية تتحمل مسؤولية تدمير اليمن ونشر المجاعة والأمراض والفقر بين ملايين اليمنيين، وهي من تلطخ يدها بدماء اليمنيين، واتهام إيران بذلك لا أساس له من الصحة."

كما شددت الوزارة على أن "تكرار الادعاءات فيما يخص الجزر الإيرانية الثلاث لن يغير من الحقائق التاريخية والجغرافية وهذه الجزر جزء لا يتجزأ من الأرض الإيرانية."

يذكر أن مجلس جامعة الدول العربية جدد الخميس تأكيده المطلق على "سيادة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث"، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسی.

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