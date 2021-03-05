2021/03/05 | 22:18 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب أدنى 1700 دولار عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، لتسجل خسائر أسبوعية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محدث.. الذهب يهبط أدنى 1700دولار عند التسوية ويسجل خسائر أسبوعية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محدث.. الذهب يهبط أدنى 1700دولار عند التسوية ويسجل خسائر أسبوعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).