بالصورة.. البابا يهدي مسبحة لريان الكلداني قائد حركة بابليون بالحشد الشعبي

2021/03/05 | 22:18 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم البابا فرنسيس، خلال زيارته للعراق، اليوم الجمعة، مسبحة للقيادي في الحشد الشعبي ريان الكلداني قائد حركة بابليون....

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