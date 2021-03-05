اكاديمية بعشيقة للفنون القتالية تتوج بالمركز الاول في بطولة كأس وزير الداخلية

2021/03/05 | 22:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر أقامت مديرية التدريب البدني والعاب الشرطة في وزارة الداخلية، يوم أمس 4/3/2021، بطولة كأس وزير الداخلية للفنون القتالية والقتال المختلط.حيث أقيمت هذة البطولة في محافظة اربيل بحضور مدير التدريب البدني والالعاب اللواء مهدي شواي، وشارك في البطولة فرق من 15 محافظة وأكثر من 150 لاعب، كما تسنَّ للاعبين من …

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