المفوضية العليا لحقوق الإنسان ترحب بزيارة البابا وتعدها خطوة لتعزيز التعايش السلمي

2021/03/05 | 22:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكدت عضو مجلس المفوضية العليا لحقوق الإنسان فاتن عبد الواحد الحلفي أن زيارة البابا فرنسيس إلى العراق تهدف في هذا الوقت إلى دعم وحدة العراق، وترسيخ أسس للتعايش السلمي، مشيدة بزيارة البابا رغم انتشار جائحة كورونا، وعدتها خطوة مباركة وشجاعة من قداسته لتأسيس السلام والأمان في البلاد.وقالت الحلفي، في تصريح صحفي، "إن مراسم الاستقبال للحبر الأعظم وما تضمنته من تنوع مجتمعي يدل على إصرار العراقيين على التآخي والتعاون لمواجهة التحديات، والتماسك والتكاتف فيما بينهم لحماية حقوقهم ومنع الانتهاكات ورفض الظلم والاستبداد، مشيرةً إلى أن زيارة قداسة البابا تدعونا اليوم إلى تعزيز قيم الإنسانية والعمل المشترك من أجل الاستقرار والسلام ورفاهية العراقيين.ودعت عضو مجلس المفوضية الجهات المعنية في الحكومة إلى اعتبار يوم زيارة البابا للبلاد يوما للسلام والتعايش والتآخي بين مكونات وأطياف الشعب العراقي كافة، وان يعد يوما رسميا للاحتفال بذلك .ويجري الاحتفال به سنويا للتعبير عن مدى الأواصر التي تربط العراقيين ببعضهم./انتهى7

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