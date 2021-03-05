2021/03/05 | 22:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية نجدة بغداد، الجمعة، القبض على شخصين بحوزتهما آلآت جارحة و مواد مخدرة.وقالت المديرية في بيان، إن “دوريات نجدة الاعظمية تمكنت من القبض على شخصين بحوزتهما (مواد مخدرة نوع كرستال وآلآت جارحة)”.وأوضحت، ان “عملية القاء القبض جاءت خلال تجوال دورية النجدة ضمن الخط السريع حيث تم الاشتباه بدراجة نارية يستقلها شخصان ولدى استيقافهما وتفتيشهما عثر بحوزتهما على المواد المذكورة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على شخصين بحوزتهما آلآت جارحة و مواد مخدرة في بغداد عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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