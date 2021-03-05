بالصور...هدية العراق إلى البابا فرنسيس خلال زيارته الى البلاد

2021/03/05 | 22:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت المواقع العراقية صوراً لهدايا قدمت إلى بابا الفاتيكان خلال زيارته التاريخية اليوم الجمعة إلى بغداد....

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