نشاز في زمن كورونا - لطيفة الحياة

2021/03/05 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لطيفة_الحياة خرجت أنا وزوجي مساء أمس الأربعاء من أجل تبضع بعض الأغراض من السوق.



نزلنا من السيارة متجهين نحو مدخل أحد أسواق سبرينغفييلد ماساشوست.الغريب هو أنه كلما مر بي أحد، نظر إلي.



تجاهلت الأمر في البداية واكتفيت بأن فسرته بتفسير يرضي غرور كل أنثى: طبعا لطيفة جميلة ورشيقة وملفتة للنظر.



ربما هذا هو سحر الجمال المغربي الذي يتحدثون عنه في بلدنا كلما اردنا أن نستعرض عضلاتنا على بقية الجنسيات.



يقولون ان الم ......





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