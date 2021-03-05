انا ماكبث فمن المهزوم - حسام الدين مسعد

2021/03/05 | 22:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حسام_الدين_مسعد #اناماكبث_فمن_المهزوم؟«المهزوم إذا أبتسم أفقد المنتصر لذة الإنتصار »أستهل الكاتب والمخرج منير راضي نصه المسرحي «انا ماكبث» بهذه المقوله التي استوقفتني وانا أطالع هذا النص ال (مابعد حداثي )طارحة تسأولات عديده اهمها من يكون المهزوم ؟ اتري عزيزي القارئ هل سيكون المهزوم هو ماكبث ام وليم شكسبير ام من ؟من شخوص النص ؟ام هل تري يا عزيزي المتلقي لهذا النص انك انت المهزوم ؟ ام انك انت ومؤلف النص ا ......





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