بالصور.. رفع لافتات في ميسان طُبع عليها تغريدة للصدر تتضمن ترحيباً بالبابا

2021/03/05 | 22:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / رفع عدد من الشباب في محافظة ميسان ، لافتات طُبع عليها تغريدة السيد مقتدى الصدر على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" والتي تتضمن ترحيباً بالبابا فرنسيس./انتهى

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