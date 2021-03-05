اندلاع حريق بمخيم في جبل شنكال

2021/03/05 | 22:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلع حريق يوم الجمعة، بخيمة للنازحين في جبل شنكال، دون وقوع خسائر في الارواح.

وقال علي شعبو مدير مخيم سردشت لـPUKmedia: ان سبب الحريق ماس كهربائي، مؤكدا سرعة السيطرة عليه.

واضاف: ان الحريق اسفر عن اضرار مادية فقط، داعيا الى دعم ومساعدة النازحين في جبل شنكال، والاسرة التي تضررت جراء الحريق.

PUKmedia خاص

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