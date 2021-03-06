جدول اعمال جلسة مجلس النواب رقم 41

2021/03/05 | 22:58 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس النواب يوم غد السبت جلسته رقم 41 للتصويت واجراء القراءة الثانية لعدد من مشاريع القوانين.

وقالت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان مجلس النواب يعقد جلسته رقم 41 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم غد السبت الموافق 2021/3/6.

وكان المجلس قد رفع جلسته رقم 40 التي عقدها اليوم الخميس وصوت على 18 مادة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية، وصوت ايضا، على مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين بسبب التصدي لكورونا، كما صوت على أعضاء مجلس الأمناء لشبكة الاعلام العراقي.

فيما يلي جدول اعمال جلسة السبت 2021/3/6:

PUKmedia عن الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

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