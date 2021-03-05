الأندية العراقية تطالب بالحكام الأجانب... لهذا السبب

2021/03/05 | 22:58 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاني الأندية العراقية من وجود أخطاء تحكيمية كبيرة في الدوري الممتاز (تويتر)

طالب عدد من أندية الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بالاستعانة بطواقم تحكيم أجنبية خلال المباريات المقبلة، نتيجة الأخطاء التحكيمية، التي يقوم بها الحُكام المحليون، ما جعلهم يخسرون العديد من النقاط المُهمة بالموسم الحالي.

وكانت الأندية قد طالبت بتواجد تقنية الفيديو المساعد خلال الأيام الماضية، بسبب أخطاء الحكام في المباريات، لكن لجنة الحكام في الاتحاد العراقي كشفت بأن تواجد "فار" صعب في الوقت الحالي، لأنه بحاجة للحصول على ترخيص من قبل "فيفا"، بالإضافة إلى التكلفة المالية العالية، التي تقدر بنحو مليون دولار أميركي.

وشهدت مباريات الأسبوع الثاني والعشرين، أخطاء مثيرة للجدل خلال مباراتي الصناعات الكهربائية والقوة الجوية، وكذلك مواجهة الشرطة ومنافسه زاخو، الأمر الذي جعل أندية تطالب بحكام أجانب خلال المباريات القادمة.

وكان الحدث المهم والمثير، أثناء مباراة الشرطة وزاخو، بعد تسجيل فريق الشرطة الهدف الثاني، قبل أن يتدخل الحكم المساعد ويلغي الهدف بوجود تسلل، فيما يقرر حكم اللقاء، احتساب الهدف لفريق الشرطة، الأمر الذي ولد اعتراضات وغضباً من قبل فريق زاخو، وانسحابهم من المباراة، قبل أن يعودوا إلى المباراة بعد عشر دقائق.

وطالب نادي القوة الجوية، بتسمية طاقم تحكيم أجنبي خلال مباراة فريقهم القادمة، أمام فريق الزوراء في كلاسيكو الكرة العراقية، وتحمل نفقات الحكام كاملة، وذلك تفادياً لحصول أخطاء في المباراة المهمة والمرتقبة بينه وبين ملاحقه المباشر على الصدارة فريق الزوراء.

بدوره، طالب حسين العنكوشي رئيس نادي الديوانية، من الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، بجلب طاقم تحكيمي أجنبي لمباراة الديوانية مع فريق الشرطة في الأسبوع السادس في الدوري الممتاز، وذلك بسبب تداعيات ما حصل في مباراة الشرطة وزاخو، نتيجة النفوذ والعلاقات والتأثير على تغيير نتائج المباريات لصالح طرف دون الطرف الآخر على حد وصفه.

من جهته، أكد راضي شنيشل مدرب نادي الزوراء، أن هناك علامات استفهام كبيرة على التحكيم وخصــوصاً للفرق المنافسة على الصدارة، فريقه تعرض للظلم فــي الكثير من المباريات والتحكــيم كان سببا رئيسيا في سلب نقاط كثيرة وإعطاء الافضلية للأندية الاخرى، مؤكداً أن التــحــكيم العراقي في حالة خطرة ويمر في فترة حرجة.

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