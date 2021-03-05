"تسلا" تفقد 90 مليار دولار من قيمتها السوقية هذا الأسبوع

2021/03/05 | 22:58 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجع سهم "تسلا" بأكثر من 6 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتفقد الشركة 90 مليار دولار من قيمتها السوقية في الأسبوع الجاري.

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