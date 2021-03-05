ادارة نفط ميسان تتخذ 6 قرارات

2021/03/05 | 22:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اتخذت ادارة نادي نفط ميسان الرياضي، ستة قرارات بشأن فريق كرة القدم.

وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان عقدت اليوم اجتماعاً مطولاً حول وضع الفريق الكروي و النتائج المتذبذبة”.

واوضح ان “الادارة قررت الموافقة على استقالة المدرب رزاق فرحان و تقديم الشكر الجزيل له لما قدمه من جهد كبير مع الفريق والموافقة على استقالة المدرب المساعد جبار هاشم وتقديم الشكر الجزيل لما قدمه من جهد كبير مع الفريق”.

واضاف ان “الغدارة قررت خصم 20% من قيمة الدفعة الاخيرة لعقود اللاعبين وقررت ايضا تسمية الكابتن عدي اسماعيل مدرباً جديداً لفرسان المملكة لقيادة الفريق في الفترة المقبلة”.

وتابع ان “الادارة قررت تجديد الثقة بالملاك التدريبي المساعد الكابتن مزهر رحيم و الكابتن سلمان عبد الحسن والكابتن احمد عبد الرضا عصملي مدربا للحراس”.

واتم ان “الادارة قررت تشكيل لجنة فنية مختصة تمتلك الخبرة الكبيرة وتتألف من ( عباس عبد عيسى رئيساً ٫ وعضوية كل من حامد كريم ، ة مثنى ليث حاتم ، عباس سعدون كاطع ، ضياء سالم حافظ والكابتن صالح سلطان)”.



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