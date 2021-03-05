مجلس حكماء المسلمين يعلق على زيارة البابا للعراق

2021/03/05 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعةأكد مجلس حكماء المسلمين، اليوم الجمعة، إنه يتابع باهتمام زيارة بابا الفاتيكان فرنسيس إلى العراق، معتبرا أنها تمثل فرصة كبيرة لتعزيز السلام، وتبعث برسالة تضامن مع كل ضحايا العنف في المنطقة والعالم".وذكر المجلس في بيان، أن "زيارة البابا فرنسيس التاريخية، تأتي لتضمد جراح الشعب العراقي بعد سنوات طويلة من الحروب والدمار، وتمنح العراق والمنطقة الأمل في غد أفضل قائم على التسامح وقبول الآخر".واعتبر أن "حرص البابا على إتمام الزيارة رغم التحديات، يعكس إيمانه بروح الأخوة الإنسانية، ويعد دعوة للتلاقي على المشتركات وإعلاء مبدأ المواطنة التي تساوي بين الجميع، بعيدا عن دعوات الكراهية والطائفية والاحتراب".

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