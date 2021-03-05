داعش يختطف احد المواطنين في الرطبة

2021/03/05 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الانبار

افاد مصدر أمني في شرطة الأنبار، اليوم الجمعة، باقدام عناصر داعش على اختطاف احد المواطنين في قضاء الرطبة.

وقال المصدر في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إن "عناصر من تنظيم داعش شنوا هجموا مسلحاً على قرية الطبعات التابعة لقضاء الرطبة، ما اسفر عن اختطاف شخص واصابة زوجته بطلق ناري واصابة شخص اخر".ولفت الى أن "عناصر داعش لاذوا بالفرار لجهة مجهولة بعد الهجوم المسلح مع الشخص المختطف، فيما شنت القوات الأمنية عملية أمنية للبحث عن المهاجمين والسعي لاطلاق سراح المختطف".

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